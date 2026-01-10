Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Wohnungsbrand mit Menschenrettung - Wohnung in Vollbrand - eine Person schwer verletzt

Am Samstagnachmittag (10. Januar 2026) kam es zu einem Wohnungsbrand mit Menschenrettung in Recklinghausen-Hochlarmark. Die Feuerwehr konnte eine Person aus der Brandwohnung retten. Die Wohnung stand in Vollbrand.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 17:25 Uhr zur Wilhelmstraße in den Stadtteil Hochlarmark gerufen. Bereits das ersteintreffende Rettungsmittel des Rettungsdienstes bestätigte den Einsatzkräften einen vollentwickelten Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus mit fraglicher Anzahl von Personen in der Brandwohnung. Geborstene Glasscherben sowohl auf der Gebäuderückseite als auch auf der Gebäudevorderseite auf der gesamten Straße deuteten auf die Massivität des Ereignisses hin.

Die Kräfte der Feuerwehr drangen unverzüglich in die Brandwohnung ein und konnten bereits wenige Minuten später eine männliche Person in der Brandwohnung, die zu diesem Zeitpunkt in Vollbrand stand, auffinden und aus der Wohnung retten. Im Anschluss wurde der Brand in der Wohnung weiter abgelöscht.

Der gesamte Treppenraum sowie weitere Wohnungen oberhalb der Brandwohnung wurden durch Brandrauch und teilweisen Flammenüberschlag schwer beschädigt.

Die schwer verletzte, männliche Person aus der Brandwohnung wurden durch den Notarzt vor Ort versorgt und im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein Spezialkrankenhaus transportiert. Alle weiteren Bewohner des Brandobjekts konnten sich eigenständig ins Freie retten und wurden durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst betreut, blieben aber unverletzt.

Der Brand in der Wohnung wurde abgelöscht. Das gesamte Gebäude ist nicht mehr bewohnbar, sämtliche Bewohner kamen eigenständig anderweitig unter. Das Gebäude wurde von der Strom- und Gasversorgung getrennt.

Durch die Witterungsbedingungen gab es erhebliche Glatteisbildung an der Einsatzstelle. Zur Beseitigung dieser Gefahr wurden die Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen (KSR) verständigt und rückten mit Streu- und Kehrfahrzeugen aus.

Der Einsatz konnte gegen 20:30 Uhr beendet werden. Im Einsatz befanden sich die Kräfte der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst, die ehrenamtlichen Einheiten Süd, Hochlar und Ost sowie der Rettungsdienst mit zwei RTW und einem Notarzt. Der ehrenamtliche Löschzug Altstadt sicherte den Grundschutz von der Feuer- und Rettungswache aus und übernahm in diesem Rahmen einen weiteren Kleineinsatz. Zudem kam ein Linienbus der Vestischen Verkehrsbetriebe zur Unterbringung der Personen zum Einsatz.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache und Schadenshöhe.

