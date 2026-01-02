Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Kellerbrand in Recklinghausen-Süd - keine Verletzten

Recklinghausen (ots)

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde am Freitagmittag, 02. Januar 2026, um 13:07 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Walter-Wenthe-Straße im Stadtteil Recklinghausen-Süd alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war ein deutlicher Feuerschein aus dem Kellerbereich des betroffenen Gebäudes erkennbar.

Unmittelbar wurde ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Durch das schnelle und gezielte Vorgehen konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Im Einsatz befanden sich der hauptamtliche Löschzug der Feuer- und Rettungswache sowie die ehrenamtlichen Löschzüge Altstadt, Ost und Süd. Zusätzlich waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde durch den ehrenamtlichen Löschzug Suderwich sichergestellt.

Der Einsatz konnte um 13:52 Uhr beendet werden.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache und Schadenshöhe

