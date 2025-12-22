Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Eingeschränkte Erreichbarkeit der Feuerwehr Recklinghausen bis einschließlich 06.01.2026 für Presseanfragen

Recklinghausen (ots)

Die Feuerwehr Recklinghausen informiert darüber, dass der jeweils diensthabende Pressesprecher in der Zeit vom 23.12.2025 bis einschließlich 06.01.2026 nur eingeschränkt erreichbar sein wird. Grund hierfür sind die Feiertage rund um Weihnachten und den Jahreswechsel sowie die damit verbundene angepasste Personalverfügbarkeit.

Um dennoch eine verlässliche und transparente Information der Öffentlichkeit sowie der Medien sicherzustellen, sind folgende Veröffentlichungen geplant:

Am 27.12.2025 wird die Feuerwehr Recklinghausen - sofern erforderlich - eine zusammenfassende Pressemeldung über gegebenenfalls relevantes Einsatzgeschehen im Zeitraum vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 veröffentlichen.

Am 01.01.2026 erfolgt eine Pressemeldung zum Einsatzgeschehen rund um den Jahreswechsel, insbesondere mit Blick auf die Belastungen und Einsätze der Einsatzkräfte in der Silvesternacht.

Die genannten Pressemeldungen werden jeweils im Laufe des Tages veröffentlicht.

Bei größeren Einsatzlagen oder besonderen Schadensereignissen ist der diensthabende Pressesprecher der Feuerwehr Recklinghausen weiterhin für Rückfragen von journalistischen Kolleginnen und Kollegen erreichbar. Die Kontaktaufnahme erfolgt in diesen Fällen über die bekannten und etablierten Kontaktmöglichkeiten der Feuerwehr Recklinghausen.

Die Feuerwehr Recklinghausen bittet um Verständnis für die eingeschränkte Erreichbarkeit in dem genannten Zeitraum und bedankt sich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Medien.

Abschließend wünscht die Feuerwehr Recklinghausen allen Bürgerinnen und Bürgern sowie Medienvertretenden ruhige und besinnliche Feiertage, einen sicheren Jahreswechsel und einen guten Rutsch ins Jahr 2026.

