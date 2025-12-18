Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Erstmeldung: Brand in ehem. Table-Dance-Bar - keine Verletzten - Feuerwehr im Großeinsatz

Recklinghausen (ots)

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde am Donnerstagmorgen (18. Dezember 2025) um 06:55 Uhr zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand an der Dortmunder / Castroper Straße im Stadtteil Recklinghausen-Ost alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Die ersteintreffenden Kräfte konnten die Einsatzstelle schnell auf die Dortmunder Straße lokalisieren.

Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um eine ehemalige Table-Dance-Bar. Diese steht seit einigen Jahre leer und ist nicht mehr in Betrieb. In dem baufälligen Objekt übernachteten bereits in der Vergangenheit öfters Wohnungslose. Vor Ort bestätigte sich ein ausgedehntes Brandereignis im zweiten Obergeschoss mit Brandüberschlag in das dritte Obergeschoss des maroden Objekts.

Der Einsatzleiter ließ deshalb unverzüglich eine Personensuche in dem Objekt durchführen. Die Personensuche verlief allerdings glücklicherweise ohne Erfolg, Personen wurden in dem leerstehenden Objekt nicht gefunden. Parallel wurde ein Löschangriff von außen über Drehleitern eingeleitet.

Im weiteren Einsatzverlauf mussten sich die eingesetzten Trupps aus dem Innenangriff zurückziehen, da es im zweiten Obergeschoss zu einem Teileinsturz der Decke kam. Aus Sicherheitsgründen wurde die Brandbekämpfung anschließend ausschließlich über einen massiven Außenangriff durchgeführt. Hierzu kamen zwei Drehleitern zum Einsatz, jeweils an der Gebäudevorderseite sowie an der Gebäuderückseite.

Zur Beurteilung der Standsicherheit des Gebäudes wurde ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks hinzugezogen, dieser wurde aus dem Ortsverband Wuppertal entsandt. Zusätzlich kam die Drohneneinheit der Feuerwehr Recklinghausen zur Lokalisierung möglicher Glutnester mittels Spezialtechnik zum Einsatz.

Das Feuer konnte um 10:30 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Aktuell (13:15 Uhr) dauern noch umfangreiche Nachlöscharbeiten in der Brandetage an. Hierbei müssen schwer zu erreichende Glutnester in der Brandetage abgelöscht werden. Dies kann aufgrund der baulichen Situation nur von außen aus dem Korb einer Drehleiter erfolgen. Die Nachlöscharbeiten werden noch bis in die frühen Nachmittagsstunden andauern.

Die Dortmunder Straße war für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt. Die Sperrung galt auch für den Fußgängerverkehr.

Verletzte oder vermisste Personen gab es nicht.

Im Einsatz befanden sich der hauptamtliche Löschzug der Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst sowie die ehrenamtlichen Löschzüge Speckhorn, Suderwich, Süd, Ost und Altstadt. Der Löschzug Altstadt stellte, zusammen mit dem Hintergrunddienst, den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Zusätzlich waren ein Rettungswagen sowie ein Notarzt vorsorglich an der Einsatzstelle eingebunden. Das Technische Hilfswerk war ebenfalls vor Ort im Einsatz. Zudem fanden sich weitere städtische Fachbereiche im Rahmen der eigenen Zuständigkeit vor Ort ein, hierunter der Fachbereich 31 - Bürger- und Ordnungsangelegenheiten sowie der Fachbereich 63 - Bauordnung und die Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen (KSR).

Der Fuß- und Gehweg auf Höhe der Einsatzstelle wird auch nach Einsatzende gesperrt bleiben. Hierzu verwiesen wir im weiteren Verlauf auf die Verlautbarungen der Stadt Recklinghausen.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache und Schadenshöhe.

