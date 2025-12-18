FW-RE: Abschlussmeldung: Brand in ehem. Table-Dance-Bar - keine Verletzten - Feuerwehr im Großeinsatz

Feuerwehr Recklinghausen

Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten konnte der Einsatz der Feuerwehr Recklinghausen auf der Dortmunder Straße am Donnerstag, 18. Dezember 2025, um 16:00 Uhr beendet werden. Hiermit endet ein rund neunstündiger intensiver und kräftezehrender Einsatz.

Im Rahmen der Nachlöscharbeiten mussten sehr schwer zu erreichende Glutnester in der Brandetage abgelöscht werden. Aufgrund der baulichen Situation war hierzu der Einsatz einer Drehleiter notwendig. Schlussendlich kam Löschschaum zum Einsatz. Somit konnten erfolgreich auch die letzten Glutnester abgelöscht werden.

Die Einsatzstelle wurde an den Eigentümer übergeben.

Die Nachlöscharbeiten wurden überwiegend durch Kräfte der ehrenamtlichen Löschzüge Suderwich sowie Altstadt übernommen.

Die Polizei ermittelt, wie bereits berichtet, zur Brandursache und Schadenshöhe.

