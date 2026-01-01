FW-RE: Silvesterbilanz 2025/2026: 99 Einsätze für Feuerwehr und Rettungsdienst in Recklinghausen - Parallele Brandeinsätze fordern alle Kräfte

Feuerwehr Recklinghausen

Silvesterbilanz 2025/2026: 99 Einsätze für Feuerwehr und Rettungsdienst in Recklinghausen - Parallele Brandeinsätze fordern alle Kräfte

Recklinghausen

Die Feuerwehr Recklinghausen zieht Bilanz zum Einsatzaufkommen in der "heißesten Nacht des Jahres" zum Jahreswechsel 2025/2026: Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Recklinghausen wurden in den Stunden von 31. Dezember 2025, 07:30 Uhr, bis 01. Januar 2026, 07:30 Uhr zu insgesamt 99 Einsätzen in und um Recklinghausen herum alarmiert (Vorjahr 2024/2025: 101 Einsätze). 71 Einsätze entfielen dabei auf den Rettungsdienst, 28-mal wurden die Brandschützer*innen alarmiert (Vorjahr 2024/2025: Brandschutz 18-mal, Rettungsdienst 83-mal).

Beim Großteil der Brandeinsätze handelte es sich um Kleinbrände, allerdings wurde die Feuerwehr Recklinghausen auch insgesamt zu drei gemeldeten Wohnungsbränden sowie zwei ausgelösten Brandmeldeanlagen alarmiert. Im Rettungsdienst handelte es sich überwiegend um silvestertypische Einsätze durch den unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerk, den übermäßigen Genuss von Alkohol sowie chirurgische Notfälle.

Im Vorfeld des Jahreswechsels 2025/2026 hatte sich die Feuerwehr Recklinghausen - wie bereits auch in den Vorjahren - mit personeller Verstärkung vorbereitet. Neben zusätzlichen, in den Nachtstunden einsatzbereit gehaltenen Rettungsmitteln unterstützten die beiden ehrenamtlichen Löschzüge Ost und Altstadt von der Feuer- und Rettungswache an der Kurt-Schumacher-Allee aus mit einer Einsatzbereitschaft die diensthabende Wachbereitschaft im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 03:00 Uhr. Diese ehrenamtliche Unterstützung erwies sich wieder einmal als wertvoll. Darüber hinaus waren die weiteren vier ehrenamtlichen Einheiten der Feuerwehr Recklinghausen selbstverständlich ebenfalls einsatzbereit.

In den Tagesstunden bis 20:00 Uhr kam es zu acht Einsätzen für die hauptamtliche Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache. Der Rettungsdienst absolvierte in diesem Zeitraum 32 Einsätze.

Ab 20:00 Uhr nahm das Einsatzaufkommen - insbesondere für den Rettungsdienst - deutlich zu. Insgesamt kam es in den Abend- und Nachtstunden zu 59 Einsätzen, hiervon 20 Brandeinsätze und 39 Rettungsdiensteinsätze. Allein in den Stunden nach dem Datumswechsel rückten die Retter*innen zu 16 Brandeinsätzen und 30 Rettungsdiensteinsätzen aus.

Der erste Einsatz des neuen Jahres für die Recklinghäuser Einsatzkräfte ereignete sich bereits um 00:09 Uhr.

Um 00:24 Uhr wurde die Feuerwehr Recklinghausen zur Straße "Auf dem Segensberg" in den Stadtteil Hochlar alarmiert. Hier kam es zu einem Wohnungsbrand. Der Brand in der Wohnung konnte schnell abgelöscht werden. Fünf Bewohner der Wohnung mussten in der Nacht allerdings anderweitig untergebracht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Um 00:49 Uhr kam es zu einem gemeldeten Wohnungsbrand auf der Weißenburgstraße in Recklinghausen-Süd. Hier brannte Mobiliar auf einem Balkon. Die angrenzende Wohnung wurde leicht verraucht. Auch dieser Brand konnte auf den Balkon begrenzt und abgelöscht werden. Verletzt wurde auch hier niemand. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Lösch- und Belüftungsmaßnahmen in ihre Wohnung zurückkehren.

Um 00:51 Uhr kam es auf der Dortmunder Straße in Recklinghausen-Ost zu einem gemeldeten Wohnungsbrand. Hier brannte glücklicherweise jedoch lediglich Unrat in einem Hinterhof. Dieser wurde zügig abgelöscht. Verletzt wurde auch hier niemand.

Um 01:34 Uhr unterstützte die Feuerwehr Recklinghausen mit einer Drehleiter die Feuerwehr Castrop-Rauxel bei einem Brandeinsatz.

Durch die Vielzahl paralleler Brandeinsätze in den Minuten unmittelbar nach dem Datumswechsel wurden neben den einsatzbereit vorgehaltenen Einsatzfahrzeugen zeitweise alle weiteren verfügbaren ehrenamtlichen Einheiten der Feuerwehr Recklinghausen alarmiert und befanden sich im Einsatz.

Um 01:59 Uhr kam es in der Löhrgasse in der Recklinghäuser Innenstadt zu einem Kleinbrand. Hierbei wurde ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr mit Feuerwerk beworfen. Die eingesetzten ehrenamtlichen Kräfte blieben unverletzt, das Fahrzeug unbeschädigt. Der Sachverhalt wurde durch die Polizei aufgenommen. Fahrzeug und Einsatzpersonal verblieben im Dienst.

Bei allen weiteren Brandeinsätzen handelte es sich ausnahmslos um Klein- und Müllcontainerbrände.

Ab 03:00 Uhr nahm das Einsatzaufkommen in Recklinghausen für Feuerwehr und Rettungsdienst spürbar ab, sodass beide ehrenamtlichen Einheiten ihre Einsatzbereitschaft planmäßig beenden konnten.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Einsatzzahlen in der Summe annähernd gleich geblieben. Im letzten Jahr kam es zu insgesamt 101 Einsätzen für Feuerwehr und Rettungsdienst an Silvester. Die Vielzahl zeitgleicher Einsätze, darunter nahezu zeitgleich drei gemeldete Wohnungsbrände, führte jedoch - anders als in den Vorjahren - zum Einsatz aller Kräfte der Feuerwehr Recklinghausen. Die Einsatzvorplanung hat sich an dieser Stelle folglich als richtig und zielführend erwiesen, um allen Hilfeersuchen möglichst schnell nachkommen zu können. Die Vielzahl von Klein- und Müllcontainerbränden resultierte oftmals aus der zu frühen Entsorgung von Feuerwerk im noch heißen Zustand. Die Feierlichkeiten der Recklinghäuser Bürger*innen verliefen in der großen Summe friedlich.

Zu weiteren besonderen Vorkommnissen kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Wir danken allen ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräften für ihren Einsatz.

Die Feuerwehr Recklinghausen wünscht ein frohes und gesundes Jahr 2026!

