Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Weihnachtsbilanz 2025: Wohnungsbrand fordert am ersten und zweiten Weihnachtstag die Feuerwehr Recklinghausen - keine Verletzten

Keine größeren Einsätze am Heilig Abend

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Recklinghausen (ots)

Die Feuerwehr Recklinghausen zieht Bilanz über die Einsätze rund um das Weihnachtsfest 2025: Während der Heilig Abend am 24. Dezember 2025 einsatztechnisch vergleichsweise ruhig verlief, forderte ein kräftezehrender Wohnungsbrand die Einsatzkräfte am ersten und zweiten Weihnachtstag.

Heilig Abend:

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde im Verlauf des 24. Dezember 2025 zu diversen ausgelösten Brandmeldeanlagen alarmiert. Diese stellten sich allesamt als Fehlalarme heraus, so dass vor Ort keine größeren Maßnahmen der Feuerwehr nötig waren. Im Einsatz waren an diversen Einsatzstellen die Kräfte der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst, aber auch der ehrenamtlichen Einheiten Süd, Ost und Suderwich.

Erster und zweiter Weihnachtstag:

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde am ersten Weihnachtstag (25. Dezember 2025) um 16:23 Uhr zur Farnstraße in den Stadtteil Grullbad alarmiert.

Bei Eintreffen stand eine Wohnung im 2. OG eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Flammen und Brandrauch schlugen bereits auf der Rückseite des Gebäudes ins Freie. Der Brand hatte zudem bereits auf das 1. OG übergegriffen. Aufgrund des Brandes kam es großflächig im Gebäude zum Teileinsturz der Decken zwischen den Geschossen.

Der einzige Bewohner des Hauses war nicht anwesend, verletzt wurde deshalb glücklicherweise niemand.

Die Feuerwehr löschte mit zahlreichen Atemschutztrupps den Brand ab. Aufgrund der Bauweise (Altbau mit Holzzwischendecken) waren aufwendige Nachlöscharbeiten erforderlich, die aufgrund des Teileinsturzes im Gebäude ausschließlich vom Treppenraum und über eine Drehleiter erfolgen konnten und händisch durchgeführt werden mussten. Unter anderem kam Löschschaum zum Einsatz, um auch versteckte Glutnester ablöschen zu können.

Um 20:00 Uhr am ersten Weihnachtstag konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden.

Um 07:15 Uhr am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember 2025) wurde die Feuerwehr Recklinghausen nochmals zur Farnstraße alarmiert. Versteckte Glutnester waren wieder aufgeflammt.

Die Einsatzkräfte mussten nochmals aufwendig per Hand Glutnester in den Zwischendecken suchen und ablöschen. Hierzu musste die Zwischendecke jeweils wiedermals händisch gewaltsam geöffnet werden, um an die Glutnester heranzukommen und diese ablöschen zu können. Im weiteren Verlauf kam auch nochmals Löschschaum zum Einsatz. Zudem wurde über eine Drehleiter die Dachhaut geöffnet, um auch über das Dach an Glutnester heranzukommen und diese ablöschen zu können.

Zur Einschätzung der Statik und der Einsturzgefahr forderte die Einsatzleitung die Expertise eines Baufachberater des Technischen Hilfswerks an. Dieser stellte für Teile des Gebäudes eine akute Einsturzgefahr fest.

In Absprache mit weiteren städtischen Fachbereichen, die sich ebenfalls in eigener Zuständigkeit vor Ort einfanden, wurde die Farnstraße vor dem Brandobjekt komplett gesperrt. Um die Zugänglichkeit für die Bewohner des Nachbarhauses zu sichern, errichtete das THW einen Schutztunnel.

Der kräftezehrende und zeitintensive Einsatz der Feuerwehr endete um 15:00 Uhr am zweiten Weihnachtstag. Die Einsatzstelle wurde an den städtischen Fachbereich 63 - Bauordnung übergeben. Der Einsatz des THW erfolgte im weiteren Verlauf im Auftrag der Bauordnung.

Im Einsatz befanden sich die haupt- und ehrenamtlichen Kräfte der Feuer- und Rettungswache, des Einsatzleitdienstes, der Einheiten Süd, Ost, Altstadt und Suderwich sowie der Rettungsdienst mit einem RTW und einem Notarzt. Der Löschzug Suderwich sicherte zudem den Grundschutz für weitere, zeitgleiche Einsätze. Das THW war mit den Kräften des Ortsverbands Recklinghausen und einem Baufachberater aus Witten im Einsatz.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache und Schadenshöhe.

Weitere Auskünfte zum Zustand des Brandobjekts kann die städtische Bauordnung erteilen.

Nach Abschluss des Einsatzes verlief der weitere Dienst einsatztechnisch ruhig.

Die Feuerwehr Recklinghausen blickt damit auf ein unruhiges Weihnachtsfest 2025 zurück. Wir danken allen haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften für ihren Einsatz. Gerade für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte - egal, welcher Organisation - bedeutet dies immer auch, dass Angehörigen, Familien, Verwandte und Freunde zuhause oder auf Weihnachtsfeierlichkeiten alleine verbleiben und die Kamerad*innen zum Einsatz gehen. Wir danken für dieses Verständnis und den hier gezeigten (familiären) Rückhalt!

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell