Cloppenburg - Diebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 26. Januar 2026 15:30 Uhr bis Dienstag, 27. Januar 2026 06:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf den Hinterhof des Krankenhauses in der Ritterstraße und entwendeten unter anderem Starkstromkabel und Metallschrott. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 26. Januar 2026 in der Zeit zwischen 05:30 Uhr bis 06:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Wertstofftonne sowie einen Leitpfosten in der Straße Ünnerstreek. Er entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/932860) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 27. Januar 2026 gegen 06:50 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Menslage mit seinem Transporter die Bunner Landstraße. Hierbei kam ihm ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Transporter entgegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Mittwoch, 28. Januar 2026 gegen 06:27 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Pkw die B 72 / Umgehungsstraße in zwischen Bethen und Abfahrt Industriezubringer in Richtung Emstek. Aus bislang unbekannter Ursache kam er hierbei mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines 21-jährigen Mannes aus Hoheging. Durch den Zusammenstoß erlitt der 65-Jährige schwere Verletzungen, er musste durch die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg aus dem Pkw geborgen werden. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser transportiert.

