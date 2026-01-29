Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lastrup - Einbruch in Gewerbeimmobilien

Am Mittwoch, 28. Januar 2026 in der Zeit zwischen 10:55 Uhr bis 12:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Bahnhofstraße und verschafften sich Zugang zum Objekt. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Löningen - Diebstahl aus Sprinter

In der Zeit zwischen Dienstag, 27. Januar 2026 11:00 Uhr bis Mittwoch, 28. Januar 2026 06:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Sprinter, welcher in der Alte Heerstraße abgestellt worden war. Es wurden unter anderem Werkzeuge und Arbeitsutensilien entwendet. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Transporter

In der Zeit zwischen Dienstag, 27. Januar 2026 18:00 Uhr bis Mittwoch, 28. Januar 2026 06:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Transporter, welcher in der Höltinghauser Straße am Fahrbahnrand abgestellt worden war. Es wurden unter anderem Werkzeuge entwendet. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 28. Januar 2026 gegen 23:51 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Sögel mit seinem Pkw die B 213, Höhe Auffahrt Molbergen, als er durch Kräfte der Polizei Cloppenburg kontrolliert wurde. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Drogenvortest durchgeführt, dieser wies eine Beeinflussung hinsichtlich Kokain aus. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zeitgleich kontrollierten sie einen 36-jährigen Mann, welcher ebenfalls mit seinem Pkw die B 213 befuhr. Auch sein Vortest verlief positiv hinsichtlich Kokain. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt, es wurde die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 28. Januar 2026 gegen 15:38 Uhr befuhr ein 15-jähriger Löninger mit einem leichten vierrädrigen Fahrzeug (bauartliche Höchstgeschwindigkeit 45km/h) die Elberger Straße in Richtung Wachtum. Aufgrund von winterglatter Fahrbahn kam das Fahrzeug ins Rutschen. Der 15-Jährige kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im Graben zum Stillstand. Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Sein 13-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 3.000,00 Euro.

