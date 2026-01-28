Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch

Am Dienstag, 27. Januar 2026 gegen 02:14 Uhr fuhren bislang unbekannte Täter mit einem Pkw in ein Schaufenster eines Geschäftes in der Dinklager Straße. Sie entwendeten hochwertige Werkzeuge und flüchteten anschließend. Eine genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Verdacht der Brandstiftung

Am Dienstag, 27. Januar 2026 gegen 13:32 Uhr meldeten Anwohner eine Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in der Graf-von-Galen-Straße. Nach ersten Erkenntnissen setzte eine Bewohnerin das Mobiliar in Brand. Sie konnte durch Kräfte der Polizei Vechta aus dem Wohnhaus gebracht werden. Die Verursacherin und eine weitere Anwohnerin erlitten eine Rauchintoxikation und wurden in ein Krankenhaus transportiert. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta gelöscht werden. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 26. Januar 2026 gegen 12:33 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden mit seinem Pkw die Straße An der Bahn in Richtung Dammer Straße. Im dortigen verkehrsberuhigten Bereich stürzte ein entgegenkommender Fahrradfahrer aufgrund winterglatter Fahrbahn. Der 34-Jährige musste ausweichen und kollidierte hierdurch mit einem Betonpoller. Der Fahrradfahrer setzte währenddessen seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Fahrradfahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 50 Jahre - ca. 180cm groß - schlank - dunklerer Teint - Vollbart - schwarze Jacke, Kapuze mit Fell - weiße Jogginghose - Damenrad

Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel.: 05494/914200) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 27. Januar 2026 gegen 19:50 Uhr befuhr eine 18-jährige Heranwachsende aus Großenkneten mit ihrem Pkw die Hauptstraße. Hierbei kam es zu einer seitlichen Berührung mit dem entgegenkommenden Pkw einer derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmerin. Die Unbekannte stieg aus, sammelte den Außenspiegel der 18-Jährigen ein und setzte anschließend ihre Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Bei dem Pkw soll es sich um einen silbernen Ford gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

