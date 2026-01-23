POL-PDLD: Edenkoben - Mit Moped verbremst
Edenkoben (ots)
Gestern Morgen (22.01., 06:50h) rutschte das Leichtkraftrad eines 17-jährigen Fahrers nach einem Bremsvorgang am Kreisel beim Bella Vitalis weg. Dabei verletzte sich der Jugendliche leicht am Bein, als er auf die Fahrbahn fiel. Ein größerer Schaden oder Verletzung entstand zum Glück nicht.
