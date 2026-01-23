PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Mit Moped verbremst

POL-PDLD: Edenkoben - Mit Moped verbremst
Edenkoben (ots)

Gestern Morgen (22.01., 06:50h) rutschte das Leichtkraftrad eines 17-jährigen Fahrers nach einem Bremsvorgang am Kreisel beim Bella Vitalis weg. Dabei verletzte sich der Jugendliche leicht am Bein, als er auf die Fahrbahn fiel. Ein größerer Schaden oder Verletzung entstand zum Glück nicht.

Polizeiinspektion Edenkoben
David Vogel

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

