POL-PDLD: Gestohlener E-Scooter aufgefunden
Bad Bergzabern (ots)
Im Rahmen einer Personenkontrolle konnte am gestrigen Donnerstag durch Polizisten der Polizeiinspektion Bad Bergzabern ein am 19.11.25 gestohlener E-Scooter wieder aufgefunden werden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6162271). Der 42-jährige Beschuldigte wollte den E-Scooter von einem Freund erhalten haben. Nähere Ausführungen dazu konnte oder wollte er nicht tätigen.
