Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 30/31.01.2026

Vechta- Verkehrsunfall mit 13 leicht verletzten Personen

Am 30.01.2026; 16:23 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B69 in Vechta. Ein Transporter besetzt mit 11 Mitarbeitern aus der Fleischindustrie befuhr die B69 aus Richtung Diepholz kommend in Richtung Oldenburg. Beim Fahrer handelte es sich um einen 25-jährigen Mann aus Sögel. Er beabsichtigte an der Ampelanlage zum Vardeler Weg in diesen abzubiegen und ordnete sich entsprechend auf der Linksabbiegespur ein. Aufgrund erster Zeugenaussagen wird aktuell davon ausgegangen, dass er trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich gefahren ist und es in der Folge zu einem Frontalzusammenstoß mit dem PKW eines 66-Jährigen gekommen ist. Dieser befuhr die B69 in entgegengesetzter Richtung. In dem PKW befanden sich 2 Personen aus Vechta. Durch den Zusammenstoß wurden alle 13 Personen leicht verletzt und mittels RTW in umliegende Krankenhäuser verbracht. Aufgrund der hohen Anzahl an Verletzten war sowohl der Rettungsdienst, wie auch die Feuerwehr Vechta und Langförden mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Bundesstr. 69 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10000 Euro.

Vechta- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 30.01.2026; 14:30, Uhr befuhr eine 57-jährige aus Vechta die Karl-Friedrich-Benz-Straße mit ihrem PKW in Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weitefahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell