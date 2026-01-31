PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 31.01.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup- Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 30.01.2026, kam es in Lastrup zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht eines unfallbeteiligten LKW-Führers. Ein 60-jähriger Meppener befuhr mit seinem MAN Truck & Bus die Lindener Straße aus Richtung Lindern kommend in Fahrtrichtung Lastrup. Auf Höhe der Hausnummer 37 kam es zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden weißen LKW mit Kastenaufbau. Bei beiden LKW entstand Sachschaden an den Außenspiegeln in einer geschätzten Schadenshöhe von 4.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, den 30.01.2026, kam es gegen 06:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Petersfelder Straße in Garrel. Der 22-jährige Garreler rutschte aufgrund von Glätte mit seinem BMW auf den zum Unfallzeitpunkt stehenden MAN Truck & Bus auf, welcher von einem 38-jährigen Löninger geführt wurde. Bei dem Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher leicht verletzt.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Freitag, den 30.01.2026, um circa 10:20 Uhr, kam es in Garrel zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Grona (Westf.) bog mit einem Daimler LKW-Anhänger-Gespann von dem Grundstück Hausnummer 13 auf die Dieselstraße ein. Hierbei übersah er die von rechts kommende 25-jährige Cloppenburgerin in ihrem Opel Corsa. Der PKW wurde hierbei gegen einen Zaun gedrückt, der augenscheinlich keinen Schaden nahm. Der Opel Corsa war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
i.A. Schmidt, POKin
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

