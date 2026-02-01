Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 01.02.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall unter Einfluss alkoholischer Getränke

Am Samstag, den 31.01.2026, um 14:30 Uhr, kam es in Essen (Oldenburg) zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 34-jähriger Diepholzer befuhr mit einem Ranault Megane die Straße "An der B68" in Fahrtrichtung Quakenbrück. Auf Höhe des Kreuzungsbereichs beabsichtigt dieser nach links in die Straße "Uhlenflucht" einzubiegen und missachtete die Vorfahrt des entgegenkommenden 72-jährigen VW Golf-Führers. Hier kommt es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Essener. Der unfallverursachende PKW stößt anschließend mit einem an der Kreuzung in der Uhlenflucht stehenden VW Polo zusammen, der von einem 41-jährigen Quakenbrücker geführt wurde. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 72-jährigen Essener ergab einen Wert von 0,45 Promille, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Löningen - Verkehrsunfall unter Einfluss alkoholischer Getränke

In der Nacht auf Sonntag, den 01.02.2026, um 00:30 Uhr, kam es in Löningen zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Löninger befuhr mit einem VW Golf die Bunner Landstraße in Fahrtrichtung Löningen, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Löningers sichergestellt wurde.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zunächst flüchtiger Unfallverursacherin, Fahren unter Einfluss alkoholischer Getränke sowie Fahren oder Fahrerlaubnis

In der Nacht auf Sonntag, den 01.02.2026, um 03:00 Uhr, kam es in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Molberger befuhr mit einem VW Touran die Bundesstraße 213 in Fahrtrichtung Stapelfeld, als er von einem VW Passat linksseitig überholt wurde. Bei dem Überholvorgang wurde der PKW des Molbergers von dem überholenden Fahrzeug touchiert. Die Unfallverursacherin flüchtete anschließend. Ein entsprechendes Fahrzeug konnte auf Höhe der Abfahrt Oldendorf auf der B 213, um circa 03:30 Uhr, festgestellt werden. Ein 33-jähriger Stuhrer führte den VW Passat, obwohl er unter Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Weiterhin war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Fahrzeugschlüssel wurde im Anschluss zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass die Beifahrerin, eine 34-jährige Hamburgerin, das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt hatte. Auch diese war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

