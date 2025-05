Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Gefährlicher Körperverletzung - Haftrichter erlässt Untersuchungshaft

Paderborn (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Paderborn

(CK) - Am Donnerstagmittag (01.05.) kam es in den frühen Mittagsstunden zu einer Körperverletzung zwischen zwei Männern am Berliner Ring in der Nähe eines Spielplatzes. Dabei wurde auch ein Messer eingesetzt, siehe Pressebericht vom 1. Mai, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6024087

Der Tatverdächtige, ein 45-jähriger Mann aus Paderborn, wurde vorläufig festgenommen. Heute wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter in Paderborn vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 45-Jährigen.

Der Hintergrund der Tat ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen unklar, die Ermittlungen dazu dauern an.

Eine Lebensgefahr für den 43-jährigen konnte durch eine notärztliche Behandlung ausgeschlossen werden.

