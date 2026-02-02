PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl aus Autowaschanlage

In der Zeit zwischen Samstag, 31. Januar 2026 18:00 Uhr bis Sonntag, 01. Februar 2026 11:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Autowaschanlage in der Huntestraße. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten die Einnahmen aus dem Annahmeautomaten. Eine Schadenssumme ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Neuscharrel - Brandentwicklung in Einfamilienhaus

Am Sonntag, 01.Januar 2026 gegen 05:36 Uhr kam es augenscheinlich zu einer Hitzeentwicklung einer Deckenlampe. In der Folge kam es zu einem Schmorbrand der Zimmerdecke. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Gehlenberg gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

