Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Diebstahl aus Autowaschanlage
In der Zeit zwischen Samstag, 31. Januar 2026 18:00 Uhr bis Sonntag, 01. Februar 2026 11:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Autowaschanlage in der Huntestraße. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten die Einnahmen aus dem Annahmeautomaten. Eine Schadenssumme ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.
Neuscharrel - Brandentwicklung in Einfamilienhaus
Am Sonntag, 01.Januar 2026 gegen 05:36 Uhr kam es augenscheinlich zu einer Hitzeentwicklung einer Deckenlampe. In der Folge kam es zu einem Schmorbrand der Zimmerdecke. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Gehlenberg gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.
