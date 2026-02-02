PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Samstag, 31. Januar 2026 gegen 12:30 Uhr befuhr eine 63-jährige Frau aus Peine mit ihrem Pkw die Dammer Straße, Ortsteil Schemde. Aufgrund von Schneeverwehungen und winterglatter Fahrbahn geriet sie mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw einer 25-jährigen Frau aus Vechta. Ein 48-jähriger Mann aus Damme befand sich mit seinem Pkw hinter der 25-Jährigen. Um einen weiteren Zusammenstoß zu verhindern versuchte er auszuweichen, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall erlitt die 25-Jährige schwere Verletzungen, die 63-Jährige und der 48-Jährige wurden leicht verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser transportiert. Für Reinigungs- und Bergungsarbeiten war die Dammer Straße rund 2 Stunden gesperrt. Neben Einsatzkräften der Polizei waren mehrere Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Es entstand ein Schaden im höheren 5-stelligen Bereich

