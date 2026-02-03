Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Brand in Einfamilienhaus / Bewohnerin verstorben

Am Montag, 02. Februar 2026 gegen 08:50 Uhr wurden Kräfte der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr Vechta und des Rettungsdienstes zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße Lattweg alarmiert. Ersten Erkenntnissen nach kam es zu einem Brand im Obergeschoss des Wohnhauses, welcher jedoch von selbst erlosch. Im Rahmen der Erkundung durch die Feuerwehr konnte die 83-Jährige Bewohnerin leblos aufgefunden werden. Durch den Rettungsdienst konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Seitens der Polizei wurden unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen und der Brandort in Augenschein genommen. Im Zuge der Ermittlungen konnten keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell