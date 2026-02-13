Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erstmeldung zu Vollsperrung der B105 Ortsumgehung Kröpelin nach schwerem Verkehrsunfall

Kröpelin/ B105 (ots)

Aktuell befinden sich zahlreiche Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf der B105 im Bereich der Ortsumgehung Kröpelin aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls im Einsatz.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kollidierte gegen 05:30 Uhr ein Pkw aus bislang noch nicht geklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde einer der beteiligten Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Aufgrund der umfangreichen und andauernden Maßnahmen ist die B105 im Bereich der Unfallstelle derzeit voll gesperrt. Der auflaufende Verkehr wird durch die eingesetzten Polizeikräfte abgeleitet.

Weitere Informationen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

