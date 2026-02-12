PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugen nach Verkehrsunfall vom 03. Februar gesucht

Rostock (ots)

Bereits am Dienstag, den 03. Februar 2026, kam es gegen 06:30 Uhr im Kreuzungsbereich Am Vögenteich / August-Bebel-Straße im Rostocker Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt zu einem Verkehrsunfall, zu dessen Hergang die Ermittlungen weiterhin andauern.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 68-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit einem Dacia die Straße Am Vögenteich aus Richtung "Am Strande" kommend und beabsichtigte, ihre Fahrt in Richtung Südring fortzusetzen.

Zeitgleich näherte sich eine 20-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit einem Pkw Audi aus Richtung Südring und beabsichtige nach links in Richtung Parkstraße abzubiegen.

Im Kreutzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Zur weiteren Aufklärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Ablauf des Verkehrsunfalls machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 00:02

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung - 13-jähriger Vermisster aus Schwaan

    Bützow/Schwaan (ots) - Seit dem 07.02.20206 wird ein 13-jähriger Jugendlicher aus Schwaan vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bützow unter der Telefonnummer 038461/4240, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 12:59

    POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L091 - eine Person verstorben - Zeugen gesucht

    Demen (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L091 am gestrigen Tage (10.02) ist eine Person tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Fahrer eines privaten Krankenfahrdienstes die L091 in Fahrtrichtung Demen befahren haben, als er eigenen Angaben zufolge einem weißen Transporter ausweichen musste, der sich im Gegenverkehr befunden ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 11:25

    POL-HRO: Körperverletzung auf Parkplatz eines Getränkemarktes

    Neustadt-Glewe (ots) - Auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes ist es gestern Nachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, bei der ein Beteiligter verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 22-jähriger Mann gegen 16:30 Uhr mit seinem Fahrzeug den Parkplatz des Getränkemarktes in der Bahnhofstraße verlassen, während ein anderer Mann mit einem Transporter auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren