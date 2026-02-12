Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugen nach Verkehrsunfall vom 03. Februar gesucht

Rostock (ots)

Bereits am Dienstag, den 03. Februar 2026, kam es gegen 06:30 Uhr im Kreuzungsbereich Am Vögenteich / August-Bebel-Straße im Rostocker Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt zu einem Verkehrsunfall, zu dessen Hergang die Ermittlungen weiterhin andauern.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 68-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit einem Dacia die Straße Am Vögenteich aus Richtung "Am Strande" kommend und beabsichtigte, ihre Fahrt in Richtung Südring fortzusetzen.

Zeitgleich näherte sich eine 20-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit einem Pkw Audi aus Richtung Südring und beabsichtige nach links in Richtung Parkstraße abzubiegen.

Im Kreutzungsbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Zur weiteren Aufklärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Ablauf des Verkehrsunfalls machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache entgegen.

