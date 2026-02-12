PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung - 13-jähriger Vermisster aus Schwaan

Bützow/Schwaan (ots)

Seit dem 07.02.20206 wird ein 13-jähriger Jugendlicher aus Schwaan 
vermisst.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Bützow unter der 
Telefonnummer 038461/4240, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de
oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. 

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur 
Internetseite der Landespolizei M-V führt.

https://t1p.de/z6m9e

Gordon Tiesler
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

