Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Serie von Einbrüchen in Firmenbetrieben - Polizei bittet um Hinweise

Roggentin/Pastow (ots)

In der Nacht zu gestern (09.02.2026) ist es im Bereich Roggentin/Pastow zu mehreren Einbrüchen in Firmengebäude gekommen.

Dabei sollen die Täter in zwei Fällen Bargeld erbeutet haben, in einem weiteren Vorfall blieb es beim Versuch, da der Täter nach Auslösung der Alarmanlage des Malerbetriebs flüchtete und dabei von Zeugen gesehen wurde. An einem der Tatorte konnte der Täter zudem auf Videoaufzeichnungen gesichtet werden. Bei allen Einbrüchen schlugen die Täter die Fensterscheiben der Betriebe ein, um Zugang zum Inneren des Betriebs zu erlangen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren an den Tatorten und nahm die Ermittlungen auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Täter vermutlich um eine Person mit folgender Beschreibung:

    schwarze Kleidung,
    kräftige Statur,
    etwa 180 cm groß,
    schwarze Winterjacke.

Ein Tatzusammenhang wird aufgrund der zeitlichen Nähe der Taten und des identischen Vorgehens (Modus Operandi) als wahrscheinlich angesehen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der fraglichen Nacht zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr im Bereich der Neu Roggentiner Straße/An der Autobahn in Roggentin bzw. in der Mecklenburgstraße in Broderstorf/Pastow verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 038209/44 224 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

