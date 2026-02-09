Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Raubdelikt kurz vor Ladenschluss

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstagabend (07.02.), kam es kurz vor Ladenschluss zu einem Raubdelikt in einem Discounter in der Straße Lustheide.

Gegen 21:00 Uhr wurde die Kassiererin eines Discounters von einer männlichen Person an der Kasse mit einem Messer bedroht. Die Person hatte zunächst Ware auf das Kassenband gelegt und verlangte dann plötzlich die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem die Mitarbeiterin dem Täter mehrere Geldscheine aus der Kasse ausgehändigt hatte, flüchtete er durch den Ausgang in unbekannte Richtung. Anschließend wurde die Polizei über Notruf alarmiert. Der Täter konnte durch die Zeugin wie folgt beschrieben werden: circa 25-35 Jahre alt, circa 177-180 cm groß, vermutlich Osteuropäer, trainierter Oberkörper, schlanke Beine, trug einen Rundschal oder ähnliches über Mund und Nase, dunkelgraue Reißverschlussjacke mit Kapuze, weite schwarze Jogginghose, schwarze Sneaker.

Nach ersten Erkenntnissen erbeutete der Tatverdächtige einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ohne Erfolg.

Das zuständige Kriminalkommissariat 2 bittet nun im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise unter Tel. 02202 205-0. (ct)

