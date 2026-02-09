PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Raubdelikt kurz vor Ladenschluss

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstagabend (07.02.), kam es kurz vor Ladenschluss zu einem Raubdelikt in einem Discounter in der Straße Lustheide.

Gegen 21:00 Uhr wurde die Kassiererin eines Discounters von einer männlichen Person an der Kasse mit einem Messer bedroht. Die Person hatte zunächst Ware auf das Kassenband gelegt und verlangte dann plötzlich die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem die Mitarbeiterin dem Täter mehrere Geldscheine aus der Kasse ausgehändigt hatte, flüchtete er durch den Ausgang in unbekannte Richtung. Anschließend wurde die Polizei über Notruf alarmiert. Der Täter konnte durch die Zeugin wie folgt beschrieben werden: circa 25-35 Jahre alt, circa 177-180 cm groß, vermutlich Osteuropäer, trainierter Oberkörper, schlanke Beine, trug einen Rundschal oder ähnliches über Mund und Nase, dunkelgraue Reißverschlussjacke mit Kapuze, weite schwarze Jogginghose, schwarze Sneaker.

Nach ersten Erkenntnissen erbeutete der Tatverdächtige einen Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ohne Erfolg.

Das zuständige Kriminalkommissariat 2 bittet nun im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 08:55

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Hochwertiger Schmuck bei Einbruch entwendet

    Bergisch Gladbach (ots) - Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus in Refrath eingebrochen. Dabei stahlen sie hochwertigen Schmuck. Gestern Mittag (08.02.), gegen 12:05 Uhr, informierte ein Mann die Polizei. Er hatte kurz zuvor festgestellt, dass in das Einfamilienhaus in der Straße Im Höffgen eingebrochen worden war. Mehrere Räume hatten die ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 08:52

    POL-RBK: Leichlingen - Pkw aufgebrochen

    Leichlingen (ots) - Unbekannte haben am Wochenende einen Pkw in der Uferstraße aufgebrochen. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet. Gestern Morgen (08.02.) informierte eine Zeugin die Polizei. Sie hatte zuvor gesehen, dass das Fenster der Beifahrertür eines roten VW Polo eingeschlagen worden war. Die Halterin des Pkw gab an, den VW am Samstagnachmittag (07.02.) gegen 15:00 Uhr in der Uferstraße abgestellt zu haben. Aus ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 10:37

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Geschädigter bei Raub eines Rucksacks leicht verletzt

    Bergisch Gladbach (ots) - Ein 30-jähriger Bergisch Gladbacher ist gestern Abend (05.02.), gegen 22:10 Uhr, auf der Hauptstraße bestohlen worden. Ein bislang Unbekannter soll dem Geschädigten einen Rucksack aus der Hand gerissen haben. Anschließend soll der Dieb in einen Pkw gestiegen sein, der von einer Frau geführt worden sei. Der Geschädigte hielt sich nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren