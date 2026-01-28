Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Untergrüne

Am Freitag, den 16.01.2026, fand die Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Untergrüne unter der Leitung von Löschgruppenführer Stefan Pahl statt. Begrüßen konnte er die Gäste Christopher Rosenbaum, als Vertreter des Leiters der Feuerwehr, Peter Korte, als Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr, Dennis Schmoll, als Vertreter des Zugführers Süd und Sven Hellnigk, als Verbandsführer der Freiwilligen Feuerwehr. Die Löschgruppe hat ein ereignisreiches Jahr 2025 hinter sich, mit 35 Alarmierungen und 29 durchgeführten Übungsdiensten. Begrüßen konnte die Löschgruppe zwei neue Kameraden, Philipp Mußmann und Luuk Te Riele, die auch personell dringend benötigt wurden. Das Thema Gewinnung neuer Kameraden steht auch 2026 ganz oben auf der Agenda der Löschgruppe. Christopher Rosenbaum bedankte sich bei allen Anwesenden für Ihren geleisteten Dienst im vergangenen Jahr und gab einen Ausblick auf die anstehenden Projekte bei der Feuerwehr Iserlohn, wie den Neubau der Feuerwache an der Dortmunder Straße sowie den Bau der zweiten Feuerwache, an der Aucheler Straße in Letmathe.

Über Beförderungen und Ehrungen konnten sich folgende Kameraden freuen: Es wurden Philipp Mußmann und Luuk Te Riele zum Feuerwehrmann ernannt. Befördert wurde Lieas Syre zum Oberfeuerwehrmann sowie Christian Klisch und Stephan Kaufmann zu Hauptbrandmeistern. Weiterhin erhielt Stephan Kaufmann vom Land NRW das Feuerwehr Ehrenzeichen in Silber, für 25 Jahre Pflichterfüllung in der Feuerwehr.

