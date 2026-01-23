Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Verpuffung in Mehrfamilienhaus

Iserlohn

Am Mittwochabend gegen 21:20 Uhr meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Arnsberger Straße einen Deckeneinsturz im Treppenraum. Durch die Leitstelle wurde der Rüstzug der Berufsfeuerwehr und die Löschgruppe Stadtmitte im Rahmen einer erwarteten technischen Hilfeleistung in die Arnsberger Straße alarmiert. Auf der Anfahrt gingen weitere Anrufe ein, welche eine schwarze Rauchentwicklung aus dem Haus sowie Menschenleben in Gefahr beschrieben, weshalb die Drehleiter der Löschgruppe Letmathe auf das neue Einsatzstichwort "Feuer 1" alarmiert wurde.

Vor Ort war es zu einer Verpuffung einer Gasflasche in einer Wohnung gekommen, wodurch eine abgehängte Rigipsdecke sowie Trockenwände zerstört wurden. Zu einem Brandereignis kam es nicht, die Wohnung gilt trotzdem als unbewohnbar. Ein Bewohner wurde notärztlich versorgt und in ein Iserlohner Krankenhaus transportiert. Alle weiteren Bewohner konnten nach Ende des Einsatzes zurück in das Gebäude.

Neben der Berufsfeuerwehr Iserlohn waren die Löschgruppen Stadtmitte und Letmathe der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst mit 35 Einsatzkräften knapp 2 Stunden im Einsatz.

Während des Einsatzes wurde die Feuerwache durch die Löschgruppen Bremke, Letmathe und die Sondereinheit-Funk besetzt.

Ein wichtiger Hinweis: Gasflaschen sind nicht für den Betrieb innerhalb geschlossener Räume geeignet. Neben dem Risiko von Verpuffungen ist auch der Austritt der Gase wie z. B. Propan extrem gefährlich und kann im schlimmsten Fall zum Tod führen.

