FW-MK: Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Oestrich

Iserlohn

Am vergangenen Samstag fand bei der Löschgruppe Oestrich die Jahresdienstbesprechung statt. Zu Gast waren Christopher Rosenbaum als Vertreter des Leiters der Feuerwehr, Peter Korte als Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr und Sven Hellnigk als Verbandsführer der Freiwilligen Feuerwehr. Die Löschgruppe Oestrich konnte auf ein spannendes Jahr 2025 zurück blicken. Neben 45 Übungsdiensten gab es noch 59 Einsätze abzuarbeiten, wodurch sich die Kameraden der Löschgruppe Oestrich im Schnitt alle 3,5 Tage gesehen haben. Die Einsätze unterteilten sich in 18 Einsätze im Bereich der Technischen Hilfeleistung, 21 Einsätze im Brandschutz, 7 Einsätze im Bereich der ABC Gefahren und 13 mal Wache besetzen.

Ein paar Einsätze blieben besonders in Erinnerung, unter anderem mehrere Schneeeinsätze am 9. Januar, ein Waldbrand in Letmathe im April und eine Wachbesetzung im September, bei der es mehrere Folgeeinsätze gab.

Grund zur Freude gab es im Jahr 2025 durch drei Neuaufnahmen in die Löschgruppe. Julian Caspari, Christian Spata und Louis Ettemeyer konnten im vergangen Jahr dazu gewonnen werden.

Christopher Rosenbaum bedankte sich bei allen für Ihren Dienst und gab einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr. Auch ein Ausblick in die kommenden Jahre durfte nicht fehlen. Sven Hellnigk sprach auch seinen Dank an die Mannschaft aus und lobte die aktuell hohen Mitgliederzahlen in der Feuerwehr. Peter Korte konnte sich dem auch anschließen.

Die Kameraden konnten sich an dem Abend über einige Beförderungen und Ehrungen freuen. Lukas Mühlenkord und Christian Spata bekamen die Beförderung zum Oberfeuerwehrmann und Steffen Ludwig wurde zum Unterbrandmeister befördert. Tobias Seiler wurde für 10 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr vom Verband der Feuerwehr geehrt und Verena Berge bekam das Feuerwehr Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre treue Pflichterfüllung im Dienste der Feuerwehr. Auch eine Entpflichtung gab es. Andre Laucht wurde von seiner Funktion als stellvertretender Löschgruppenführer entpflichtet. Die Löschgruppe bedankt sich für seine geleistete Arbeit.

