Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperverletzung auf Parkplatz eines Getränkemarktes

Neustadt-Glewe (ots)

Auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes ist es gestern Nachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, bei der ein Beteiligter verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 22-jähriger Mann gegen 16:30 Uhr mit seinem Fahrzeug den Parkplatz des Getränkemarktes in der Bahnhofstraße verlassen, während ein anderer Mann mit einem Transporter auf den Parkplatz einfahren wollte. In diesem Zusammenhang gerieten die beiden Beteiligten in einen Streit.

Im weiteren Verlauf soll der 29-jährige Tatverdächtige den Geschädigten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte erlitt hierbei erhebliche Verletzungen. Nach ersten Angaben wurden vier Zähne abgebrochen. Zudem zog er sich eine Kopfplatzwunde zu. Bei der Auseinandersetzung wurde die Brille des jungen Mannes ebenfalls beschädigt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung gegen den Deutschen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

