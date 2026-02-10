Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann aus Rostock

Rostock (ots)

Seit dem zurückliegenden Freitag wird ein 44-jähriger Mann aus Rostock vermisst.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen ist der Aufenthaltsort des Vermissten unbekannt. Die Polizei bittet daher die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann. Ein Bild sowie die Beschreibung der Person sind unter dem nachfolgenden Link abrufbar: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=217745&processor=processor.sa.pressemitteilung

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei in Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell