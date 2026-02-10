PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte brechen in Firma ein - Polizei sucht Zeugen

Selmsdorf (LK NWM) (ots)

Am Sonntagabend, 08. Februar, sind unbekannte Täter in eine Firma in Selmsdorf eingebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sind die unbekannten Täter am späten Abend gewaltsam in die Lagerhalle sowie die angrenzenden Büroräume der Firma in der Straße An der Trave eingedrungen. Dort durchwühlten die Unbekannten die Räumlichkeiten und hinterließen einen Sachschaden von circa 3.000 Euro. Zum Stehlschaden liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die im Bereich der Straße An der Trave ungewöhnliche Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

