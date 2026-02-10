PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Arbeitsunfall in Krempin

Krempin/Neubukow (ots)

Am gestrigen Nachmittag ereignete sich in Krempin bei Neubukow ein tragischer Arbeitsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Mitarbeiter eines Transportunternehmens Sicherungsarbeiten an der Ladung eines Sattelaufliegers durchgeführt haben.

Im weiteren Verlauf stürzte der Geschädigte vermutlich während der Arbeiten und wurde leblos zwischen Auflieger und Zugmaschine auf dem Agrargelände aufgefunden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 57-jährige Mann noch an der Unfallstelle.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 12:23

    POL-HRO: Werkzeug aus Baucontainer gestohlen

    Schwerin (ots) - Auf einer Baustelle in der Schweriner Weststadt ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. Mitarbeiter der Baustelle in der Friesenstraße stellten am frühen Montagmorgen fest, dass ein Baucontainer gewaltsam aufgebrochen worden war und diverses Werkzeug daraus entwendet wurde. Der entstandene Sach- und Stehlschaden wird auf etwa 1.750 Euro geschätzt. Als Tatzeitraum kommt der 6. Februar, 13 ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 09:31

    POL-HRO: Einbruch in Hagenower Getränkemarkt

    Hagenow (ots) - Bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt in Hagenow haben unbekannte Täter in der Nacht zu heute eine noch unbekannte Menge Zigaretten gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich die Täter gegen 02:10 Uhr gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zum Markt verschafft haben. Aus diesem wurden dann eine noch unbekannte Anzahl an Tabakwaren entwendet. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:10

    POL-HRO: Unbekannte verursachen bei Einbruch in Indoorspielplatz hohen Sachschaden

    Kalkhorst (LK NWM) (ots) - In der Nacht zum Sonntag (08. Februar) haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Indoorspielplatz in der Ortschaft Kalkhorst einen hohen Sachschaden verursacht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren