POL-HRO: Abschlussmeldung zu schwerem Verkehrsunfall auf der B105 Ortsumgehung Kröpelin

Es ergeht zunächst der Hinweis auf die Ausgangsmeldung zum Verkehrsunfall auf der B105 im Bereich der Ortsumgehung Kröpelin. Siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6216008

Im Zuge der weiterführenden Erkenntnisse der Verkehrsunfallaufnahme kann der Unfallhergang nun wie folgt grob skizziert werden. Nach ersten Ermittlungen brach in den frühen Morgenstunden gegen 05:30 Uhr aufgrund von Straßenglätte der Sattelauflieger eines in Fahrtrichtung Neubukow fahrenden Lkw eines 48-jährigen Deutschen aus und geriet in den Gegenverkehr. Der aus Richtung Neubukow entgegenkommende 42-jährige deutsche Fahrer eines Mitsubishi konnte die folgende Kollision nicht mehr verhindern und prallte frontal gegen den Auflieger.

Aufgrund der Intensität des Zusammenstoßes wurde der Pkw-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Einsatz technischen Gerätes befreit werden. Trotz unverzüglich eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Beide beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten im weiteren Verlauf durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf 15.000 Euro geschätzt.

Die Staatsanwaltschaft Rostock ordnete aufgrund der Schwere des Unfallgeschehens sowie zur Unterstützung der örtlichen Verkehrsunfallermittlungen den Einsatz eines Sachverständigen der DEKRA an.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Die B105 musste für die Dauer des Rettungseinsatzes, der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Der auflaufende Verkehr wurde durch weitere Einsatzkräfte der Polizei abgeleitet. Nach Abschluss sämtlicher Maßnahmen konnte die Vollsperrung um 11:30 Uhr aufgehoben werden.

