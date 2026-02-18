PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche

Meinerzhagen (ots)

In der Nacht auf Montag schlugen Unbekannte gleich zwei Mal zu. An der Oststraße knackten sie den Lagerraum eines Imbisswagens und gelangten an mehrere Gasflaschen. An der Königsberger Straße schlugen sie eine Scheibe der Phönix-Schule ein und knackten mehrere Schränke im Gebäude. Letztlich wurden Süßwaren und Getränke aus dem Schulkiosk gestohlen. Die Polizei nimmt unter Telefon 02354/91990 Hinweise entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

