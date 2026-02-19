Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Hemer (ots)
Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht am Tannenkopf Zeugen. Der Unfall passierte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag. In Höhe Hausnummer 3 touchierte ein unbekannter Fahrer mit einem vermutlich rot lackierten Fahrzeug den Doppelstabmattenzaun eines Grundstücks. Anschließend machte sich der Verursacher aus dem Staub, ohne sich um den eingedrückten Zaun zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall gesehen oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich auf der Wache Hemer unter 02372/9099-0 zu melden. (dill)
