Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizisten legen Fahrzeuggespann still

Lüdenscheid (ots)

Polizeibeamte haben heute Vormittag auf dem Autobahnzubringer Nord ein mit Möbeln beladenes Fahrzeuggespann aus dem Kosovo kontrolliert. Was bis dahin 2000 km quer durch Europa gutgegangen war, beendeten Lüdenscheider Polizeibeamte knapp 200 km vor dem eigentlichen Ziel in den Niederlanden.

Der Anhänger hatte offenbar schon länger "Lagerschaden". Und das leider nicht nur bei der Ladung. Das Radlager war derart ausgeschlagen, dass der Reifen völlig locker aufsaß und die Beamten nicht um eine genauere Untersuchung bei einem Gutachter herum kamen.

Am Ende standen 37 technische Mängel beim Zugfahrzeug und weitere 18 für den Anhänger zu Buche. Die Fahrt endete an Ort und Stelle mit Sicherstellungen von Kennzeichen und Dokumenten, einer Stilllegung sowie Ordnungswidrigkeitenanzeige samt Sicherheitsleistungen in Höhe von 450 Euro für den Fahrer. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell