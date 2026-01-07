Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Feuerwehr Hennef übt Menschrettung auf zugefrorenem Teich

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Hennef (ots)

Das in den letzten Tagen vorherrschende Wetter mit Minusgraden sorgte nicht nur für viel Schnee, sondern auch für zugefrorene Gewässer.

Diesen besonderen Umstand nahm die Löscheinheit Stadt Blankenberg der Feuerwehr Hennef zum Anlass, die Menschenrettung auf einem zugefrorenen Teich zu üben.

Die Kameraden der Löscheinheit waren dazu mit Überlebensanzügen (Kälteschutzanzügen) ausgestattet.

Diese Rettungsmittel schützen den Körper im kalten Wasser vor Auskühlung bzw. verlangsamen diesen Prozess. Sie erreichen ihre Schutzwirkung durch möglichst vollständige Isolation des gesamten Körpers vor dem Wasser.

Das Übungsszenario diente dem Zweck, den Umgang mit den Anzügen bei Kälte zu erproben und die Eisrettung zu trainieren. Wichtig bei dem Übungsszenario war vor allem die Eigensicherung der Feuerwehrkamera¬den durch Sicherheitsleinen.

Bei der Rettung selbst versucht man, das Gewicht des vorgehenden Helfers auf eine möglichst große Fläche zu verteilen. Als Hilfsmittel wurden insbesondere Steckleiterteile, ein Spineboard und die Schleifkorbtrage eingesetzt. Der Helfer bewegt sich auf der Eisfläche voran, indem er mit den Leiterteilen sein Gewicht auf der Eisdecke verteilt und die Schleifkorbtrage bzw. das Spineboard in Richtung des Eingebrochenen schiebt.

Neben dem Helfer sind auch die Leiterteile sowie der Schleifkorb/Spineboard mit Leinen gesichert, so dass der Gerettete nach Umstieg in den Schleifkorb bzw. Spineboard schnell von den an Land verbliebenen Kameraden aus dem Bereich gezogen werden kann.

Die Natur- und Angelfreunde Stein/ Stadt Blankenberg hatten der Feuerwehr ihre Teiche zur Verfügung gestellt. Dafür vielen Dank. Im Anschluss an die Übungen gab es eine warme Erbsensuppe im Feuerwehrhaus der Löscheinheit Stadt Blankenberg.

In diesem Zusammenhang eine Warnung: bitte betreten Sie keine Eisflächen! Es gibt keine geprüften und freigegebenen Eisflächen im Stadtgebiet, so dass Sie sich dann in Lebensgefahr begeben!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell