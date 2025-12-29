PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Hennef mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Kaminbrand in einem Einfamilienhaus

FW Hennef: Kaminbrand in einem Einfamilienhaus
  • Bild-Infos
  • Download
  • 4 weitere Medieninhalte

Hennef (ots)

Alarmierungszeit: 29.12.2025, 16:16 Uhr

Einsatzort: Hennef - Auf dem Blocksberg

Stichwort: "B2 Kaminbrand"

Einsatzleiter: Oberbrandmeister Jörg Stragierowicz

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit der Löscheinheit Hennef, Polizei

Anzahl Einsatzkräfte: 23

____________________________________________________________

Ein Kaminbrand ereignete sich am späten Nachmittag des 29.12.2025 in Hennef, Auf dem Blocksberg. Gebrannt hatte es im Kamin in einem Einfamilien-Reihenhaus, welches von einer dreiköpfigen Familie bewohnt wird.

Bemerkt wurde das Feuer von einem aufmerksamen Nachbarn. Dieser stellte eine ungewöhnliche, aus dem Kamin kommende Rauchentwicklung fest und benachrichtigte die Familie. Im Haus selbst war der Kaminbrand nicht wahrnehmbar.

Die Familie - Mutter, Vater und dreijähriger Sohn - verließ dann schnellstmöglich das Haus und rief die Feuerwehr.

Die Löscheinheit Hennef der Freiwilligen Feuerwehr Hennef war schnell vor Ort. Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht und der Kamin von oben mittels Kaminkehrerwerkzeug gekehrt. Ferner wurde der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister benachrichtigt.

Der gesamte Kamin wurde parallel zu den Kehrarbeiten per Wärmebildkamera kontrolliert. Hier ergaben sich keine Feststellungen.

Um 16:52 Uhr war der Einsatz beendet. Einsatzleiter war Oberbrandmeister Jörg Stragierowicz. 23 Einsatzkräfte der Löscheinheit Hennef waren vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hennef
Thomas Vitiello
Mobil: +49 160 90618647
E-Mail: t.viti@web.de
Internet: https://www.feuerwehr-hennef.de/index.php?id=home
Twitter: https://twitter.com/stadthennef
Facebook: https://www.facebook.com/hennef.meine.stadt

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Hennef mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Hennef
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Hennef
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren