FW Hennef: Kaminbrand in einem Einfamilienhaus

Hennef (ots)

Alarmierungszeit: 29.12.2025, 16:16 Uhr

Einsatzort: Hennef - Auf dem Blocksberg

Stichwort: "B2 Kaminbrand"

Einsatzleiter: Oberbrandmeister Jörg Stragierowicz

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit der Löscheinheit Hennef, Polizei

Anzahl Einsatzkräfte: 23

Ein Kaminbrand ereignete sich am späten Nachmittag des 29.12.2025 in Hennef, Auf dem Blocksberg. Gebrannt hatte es im Kamin in einem Einfamilien-Reihenhaus, welches von einer dreiköpfigen Familie bewohnt wird.

Bemerkt wurde das Feuer von einem aufmerksamen Nachbarn. Dieser stellte eine ungewöhnliche, aus dem Kamin kommende Rauchentwicklung fest und benachrichtigte die Familie. Im Haus selbst war der Kaminbrand nicht wahrnehmbar.

Die Familie - Mutter, Vater und dreijähriger Sohn - verließ dann schnellstmöglich das Haus und rief die Feuerwehr.

Die Löscheinheit Hennef der Freiwilligen Feuerwehr Hennef war schnell vor Ort. Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht und der Kamin von oben mittels Kaminkehrerwerkzeug gekehrt. Ferner wurde der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister benachrichtigt.

Der gesamte Kamin wurde parallel zu den Kehrarbeiten per Wärmebildkamera kontrolliert. Hier ergaben sich keine Feststellungen.

Um 16:52 Uhr war der Einsatz beendet. Einsatzleiter war Oberbrandmeister Jörg Stragierowicz. 23 Einsatzkräfte der Löscheinheit Hennef waren vor Ort.

