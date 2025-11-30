Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Tödlicher Bahnunfall in Hennef - Bahnstrecke mehrere Stunden gesperrt

Hennef (ots)

Am heutigen Sonntag kam es gegen 12:00 Uhr am Bahnübergang Frankfurter Straße / An der Brölbahn zu einem schweren Bahnunfall. Eine Person wurde von einem aus Richtung Siegen kommenden Regionalexpress erfasst und tödlich verletzt.

Der Zug kam kurz nach dem Bahnübergang rund 500 Meter vor dem Bahnhof Hennef auf freier Strecke zum Stehen. Die etwa 160 Fahrgäste wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Hennef sowie Notfallseelsorger betreut und anschließend kontrolliert aus dem Zug evakuiert. Die Deutsche Bahn richtete umgehend einen Schienenersatzverkehr zwischen Eitorf und Troisdorf ein, sodass die Reisenden ihre Fahrt fortsetzen konnten.

Die Bahnstrecke bleibt im betroffenen Abschnitt voraussichtlich bis etwa 17:00 Uhr gesperrt. Betroffen sind die Linien RE 9, S12 und S19.

Die Feuerwehr Hennef war mit den Einheiten Hennef und Söven im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren die Landes- und Bundespolizei, der Rettungsdienst der Deutschen Bahn, der Notfallmanager sowie Notfallseelsorger. Einsatzleiter war Stadtbrandinspektor Theo Jakobs. (sw)

