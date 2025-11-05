Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Tödlicher Bahnunfall an Bahnübergang

Hennef (ots)

Alarmierungszeit: 05.11.2025, 10:24 Uhr

Einsatzort: Bahnübergang Bröltalstraße / An der Brölbahn

Stichwort: TH 1, Bahnunfall

Einsatzleiter: Stadtbrandinspektor Markus Henkel

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit Tagesalarm

Anzahl Einsatzkräfte: 8

Zu einem Bahnunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Vormittag des 05.11.2025 am Bahnübergang "An der Brölbahn" in Hennef.

Ein Mann wurde an dem beschrankten Bahnübergang von einer Bahn erfasst, die von Eitorf kommend in Richtung Hennef unterwegs war.

Der Zug war unter anderem mit zwei Grundschulklassen besetzt. Die Kinder waren auf dem Rückweg von einer Klassenfahrt in Windeck. Ferner befand sich eine weitere Schulklasse aus einer weiterführenden Schule in der Bahn.

Zur Betreuung der Fahrgäste wurden vier Notfallseelsorger zur Einsatzstelle beordert. Die Kinder wurden von diesen sowie den mitfahrenden Lehrkräften einfühlsam betreut. Die Kinder reagierten besonnen und ruhig auf das Ereignis.

Alle Fahrgäste wurden über eine Notleiter aus dem Zug geholt. Störende Vegetation im Gleisbereich wurde entfernt und die Gäste über ausgelegte Holzplanken zur Straße "An der Brölbahn" geleitet.

Dort wartete ein Gelenkbus zum Weitertransport zum Bahnhof Hennef. Einige Fahrgäste nahmen das Angebot zur Nutzung des Busses an, ein großer Teil bevorzugte aber, zum Bahnhof zu Fuß weiterzugehen.

Einsatzleiter war Stadtbrandinspektor Markus Henkel. Acht Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie vier Notfallseelsorger waren vor Ort.

Die Unfallursache ist der Feuerwehr nicht bekannt und nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

