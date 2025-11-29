Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: B 4 Gebäude in Hochschule; Sirenenalarm

Hennef (ots)

Alarmierungszeit: 28.11.2025, 20:06 Uhr

Einsatzort: Hennef - Zum Steimelsberg

Stichwort: "B4 Gebäude" - Alarm in Hochschule

Einsatzleiter: Stadtbrandinspektor Theo Jakobs

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit den Löscheinheiten Hennef, Happerschoß und Söven, Rettungsdienst, Polizei

Anzahl Einsatzkräfte: 56

Zu einem Großbrand in einer Hochschule wurde die Feuerwehr Hennef am Abend des 28.11.2025 alarmiert.

Gemeldet wurde der Brand von dem Sicherheitspersonal der Hochschule. Diese stellten eine starke Rauchentwicklung fest und alarmierten die Feuerwehr. Auf Grund der Gefährdungslage und dem Umstand, dass möglicherweise viele Menschen von dem Schadenereignis betroffen sein könnten, alarmierte die Leitstelle die Feuerwehr direkt mit dem Stichwort "B 4 Gebäude" (B 4 = Alarm für 2 Löschzüge). In weiten Teilen des Stadtgebietes waren daher die Sirenen zu hören.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr befand sich niemand mehr im Gebäude. Der Sicherheitsdienst der Schule hatte sehr umsichtig und schnell gehandelt und eine Evakuierung des gesamten Gebäudeensembles veranlasst.

Üblicherweise wird die Hochschule wochentags von rund 180 Studenten frequentiert, die dort wohnen und ihrem Studium nachgehen. Da die meisten Studenten über das Wochenende nach Hause gefahren waren, befanden sich am Freitagabend nur noch 14 Personen im Haus. Diese hatten das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Bei dem Feuer wurde daher niemand verletzt.

Zur Erkundung ging ein Trupp unter Atemschutz vor. Schnell wurde von diesem festgestellt, dass die Rauchentwicklung aus dem Küchenbereich kam. Dort war ein Küchengerät Verursacher der Verrauchung. Ein beheizbares Wasserbecken (Bain-Marie), in welchem empfindliche Gerichte warmgehalten oder erwärmt werden, war nicht ausgeschaltet worden. Die darin befindliche Speise war mit der Zeit verkocht und hatte die Rauchentwicklung verursacht.

Der vorgehende Angriffstrupp schaltete das Küchengerät ab und entfernte die rauchende Speise aus dem Wasserbecken. Löschmaßnahmen waren nicht erforderlich. Es wurden dann umfangreiche Lüftungsmaßnahmen eingeleitet.

Weitere Erkundungen - auch mit Wärmebildkamera - ergaben keine neuen Erkenntnisse, so dass die sich draußen befindenden Studenten nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen wieder in das Gebäude konnten.

Der Einsatz war gegen 21:14 Uhr, also eine gute Stunde nach Alarmierung beendet. Einsatzleiter war Stadtbrandinspektor Theo Jakobs. 56 Einsatzkräfte der Löscheinheiten Söven, Hennef und Happerschoß waren vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell