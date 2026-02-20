Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Iserlohn/ Nachrodt-Wiblingwerde/ Altena (ots)
1. Messstelle Iserlohn, Hembergstraße, Zeit 19.02.2026, 07:30 bis 12:15 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 1897, Verwarngeldbereich 55, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 72 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Iserlohn-Rheinen, Rheinener Straße, Zeit 19.02.2026, 12:10 bis 14:20 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 300, Verwarngeldbereich 37, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 55 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde Niederlande.
3. Messstelle Nachrodt-Wiblingwerde, Bachstraße, Zeit 19.02.2026, 15:15 bis 16:55 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 65, Verwarngeldbereich 8, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 42 statt 30km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
4. Messstelle Altena, Bahnhofstraße, Zeit 19.02.2026, 17 bis 18:05 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 222, Verwarngeldbereich 37, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 57 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell