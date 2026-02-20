PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn/ Nachrodt-Wiblingwerde/ Altena (ots)

1. Messstelle	Iserlohn, Hembergstraße,
Zeit				19.02.2026, 07:30 bis 12:15 Uhr,
Art der Messung:		ESO,
Gemessene Fahrzeuge		1897,
Verwarngeldbereich 		55,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	3,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		72 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.
2. Messstelle	Iserlohn-Rheinen, Rheinener Straße,
Zeit				19.02.2026, 12:10 bis 14:20 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		300,
Verwarngeldbereich 		37,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	3,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		55 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	Niederlande.
3. Messstelle	Nachrodt-Wiblingwerde, Bachstraße,
Zeit				19.02.2026, 15:15 bis 16:55 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		65,
Verwarngeldbereich 		8,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0,
Anzahl der Fahrverbote		0
Höchster Messwert		42 statt 30km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.
4. Messstelle	Altena, Bahnhofstraße,
Zeit				19.02.2026, 17 bis 18:05 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		222,
Verwarngeldbereich 		37,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	3,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		57 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

