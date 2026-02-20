POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Lüdenscheid (ots) - Polizeibeamte haben heute Vormittag auf dem Autobahnzubringer Nord ein mit Möbeln beladenes Fahrzeuggespann aus dem Kosovo kontrolliert. Was bis dahin 2000 km quer durch Europa gutgegangen war, beendeten Lüdenscheider Polizeibeamte knapp 200 km vor dem eigentlichen Ziel in den Niederlanden. Der Anhänger hatte offenbar schon länger "Lagerschaden". Und das leider nicht nur bei der Ladung. Das ...

mehr