Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kupferdiebe gesucht
Menden (ots)
Im Laufe dieser Woche waren am Margueritenweg Kupferdiebe aktiv. An einem Haus wurde ein Fallrohr entwendet, an anderen Häusern blieb es beim Versuch. (cris)
