Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kupferdiebe gesucht

Menden (ots)

Im Laufe dieser Woche waren am Margueritenweg Kupferdiebe aktiv. An einem Haus wurde ein Fallrohr entwendet, an anderen Häusern blieb es beim Versuch. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

