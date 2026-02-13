PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster
POL-NMS: 260213-1-pdnms Diverse Verkehrsunfälle in und um Neumünster aufgrund von Glätte

A7 / Neumünster (ots)

Derzeit kommt es in Neumünster und Umgebung ( sowohl im Stadtbereich Neumünster wie auch auf den umliegenden Autobahnen/ Bundesstraße ) aufgrund der Glätte zu diversen Verkehrsunfällen. Bisher blieb es zum Glück bei leichten Verletzungen oder auch nur Blechschäden. Alleine auf der A 7 im Bereich Neumünster kam es seit 07.45 Uhr zu fünf Verkehrsunfällen in beiden Richtungen, hierdurch kommt es auf der Autobahn A 7 auch zu erheblichen Verkehrsproblemen. Fahren Sie bitte vorsichtig und passen sie ihre Geschwindigkeit den Witterungsverhältnissen an.

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

