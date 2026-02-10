Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260210-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 07.02.2026 kam es in den Abendstunden zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl im Stadtteil Tungendorf. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Am Samstag kam es zwischen 16:45 Uhr und 23:00 Uhr im Wookerkamp in Neumünster zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die unbekannten Täter verschafften sich durch das Einschlagen eines Badezimmerfensters mit einem Gegenstand gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt und Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages sowie Schmuck und Uhren in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages entwendet.

Ob ein Tatzusammenhang mit den Einbrüchen der vergangenen Wochen in Neumünster besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Neumünster fragt nun: Wer hat am 07.02.2026 verdächtige Beobachtungen im Stadtteil Tungendorf und insbesondere im Wookerkamp und den angrenzenden Straßen gemacht? Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Außerdem bittet die Polizei Anwohner, mögliche Videoaufzeichnungen von dem Tattag einzusehen und bei Auffälligkeiten zu melden. Hinweise richten sie bitte an die Kriminalpolizei Neumünster unter 04321-9450 oder neumuenster.ki@polizei.landsh.de

Constanze Becker

