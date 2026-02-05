Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260205-2-PDNMS-Neues zu Hause: Die Polizeistation Ascheffel ist umgezogen

Bild-Infos

Download

Ascheffel/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Seit dem 5. November 2025 hat die Polizeistation Ascheffel ein neues zu Hause: Mitten im Dorf, im ehemaligen Amtsgebäude am Schulberg 6, stehen den Kolleginnen und Kollegen nun moderne, helle und großzügige Räume zur Verfügung.

Die Polizeistation blickt auf eine lange Geschichte zurück: Seit der Nachkriesgszeit war die Station im Einfamilienhaus im Hüttener Weg 10 untergebracht. Ursprünglich als Ein-Mann-Station konzipiert, wohnte der örtliche Schutzmann damals mit seiner gesamten Familie im Haus. Auch Kollege Lorenzen, der immer noch Bestandteil des Kollegiums der Pst. Ascheffel ist, wuchs dort als Sohn des "Dorfsheriffs" auf und verrichtete später viele Jahre seinen Dienst in seinem Elternhaus.

Heute ist die Station mit sechs Mitarbeitenden besetzt - der Platz im alten Gebäude reichte längst nicht mehr aus.

Der Umzug war das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit und eines langen Planungsprozesses zwischen der Gemeinde Ascheffel, der Polizei und der GMSH. Die neue Dienststelle bietet deutlich mehr Platz und zeitgemäße Arbeitsbedingungen: drei Büros, ein voll ausgestatteter Wachraum mit moderner Sicherheitstechnik, separate Umkleideräume, ein Sozialbereich sowie große Garagen für die Streifenwagen. Ein sogenannter "sicherer Raum" sorgt für zusätzliche Sicherheit.

"Wir fühlen uns hier sehr wohl!" sagt Christine Meyer, Leiterin der Polizeistation.

Die Polizeistation Ascheffel steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen. Bei jeglichen Anliegen kann die Station aufgesucht oder telefonisch unter 04353 / 4799960 erreicht werden. Für Terminabsprachen kann gerne vorab telefonisch angefragt werden, bei dringenden Notfällen ist stets der Notruf über 110 zu wählen.

"Ob Frage, Hinweis oder Sorge - kommen Sie einfach vorbei, wir sind für Sie da!"

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell