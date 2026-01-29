POL-NMS: 20260129-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Oldenhütten

Polizeidirektion Neumünster

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Oldenhütten

Oldenhütten/Kreis RD-ECK

Am 26.01.2026 ist es in Oldenhütten zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer eines grünen SUV verließ unerlaubt den Unfallort. Die Polizei in Nortorf sucht Zeugen.

Am Montag, 26.01.2026 habe der Geschädigte die K 81 aus Oldenhütten kommend in Fahrtrichtung Heinkenborstel befahren. Im Bereich einer Kurve sei ihm ein anderes Fahrzeug entgegen gekommen. Dieses habe sich nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten und sei auf die Fahrspur des Geschädigten geraten. Daraufhin sei es zu einem Zusammenstoß mit dem jeweiligen Kotflügel der Fahrerseite der beiden Fahrzeuge gekommen.

Beide Unfallbeteiligten hätten kurz darauf angehalten. Der entgegen kommende Fahrer sei jedoch nicht ausgestiegen und habe sich entfernt, ohne einen Personalienaustausch zu gewährleisten.

Es ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen grünen SUV handeln soll.

Die Polizei in Nortorf fragt nun: Wer hat den Unfall am 26.01.2026 beobachtet oder kann Hinweise zu einem beschädigten grünen SUV geben? Melden sie sich bei Hinweisen bitte bei der Polizei in Nortorf unter 04392-47100 oder nortorf.pst@polizei.landsh.de

