Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260128-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 22.01.2026 soll es in der Klosterstraße Neumünster zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 22.01.2026 wurde bei der Polizei Neumünster eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Der Geschädigte gab an, dass er seinen PKW, einen grauen Toyota, gegen 13:00 Uhr in der Klosterstraße in Neumünster abgestellt habe. Als er gegen 16:00 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, habe sich an der vorderen Stoßstange sowie am linken vorderen Scheinwerfer ein Schaden befunden.

Insgesamt soll sich die Schadenshöhe auf 5000 Euro belaufen.

Der Verkehrsunfalldienst in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am 22.01.2026 zwischen 13:00-16:00 Uhr in der Klosterstraße einen Verkehrsunfall bemerkt? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte unter 04321-9450 an den Verkehrsunfalldienst oder per Mail an neumuenster.prev02@polizei.landsh.de

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

