POL-NMS: 20260126-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach einem Raub in Neumünster

Am 24.01.2026 kam es am Kleinflecken zu einem Raub. Die Polizei Neumünster sucht Zeugen.

Am Samstagabend zwischen 19.45 Uhr und 20.00 Uhr befand sich der 23-jährige Geschädigte fußläufig am Kleinflecken vor dem Museum Tuch und Technik. Er sei hier von zwei ihm fremden Personen angesprochen und nach einer Zigarette gefragt worden. Unvermittelt hätten beide Personen ihn angegriffen und massiv auf ihn eingeschlagen. Vermutlich habe der Geschädigte hierbei auch das Bewusstsein verloren.

Die Täter entwendetem dem Geschädigten eine schwarze Northface Jacke, sowie persönliche Dokumente und Schlüssel.

Der Geschädigte erlitt eine gebrochene Nase, geschwollene Jochbeine, Hämatome und eine Platzwunde auf der linken Kopfseite. Aufgrund der schwere der Verletzungen musste er stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Die Beschuldigten werden als groß und eher dunklerer Phänotyp beschrieben.

Da in der Stadthalle um 20:00 Uhr eine Veranstaltung begann, hofft die Kriminalpolizei darauf, dass mögliche Zeugen die Tat beobachtet haben und mögliche Hinweise auf die Täter geben können. Wenn sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sie sich bitte unter 04321-9450 oder neumuenster.ki@polizei.landsh.de bei der Kriminalpolizei Neumünster.

