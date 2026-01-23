PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260123-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Raubtat in Bordesholm

Bordesholm / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 20.01.2026 kam es in Bordesholm zu einer Raubtat. Die Kriminalpolizei in Neumünster sucht nach Zeugen.

Am 20.01.2026 gegen 13 Uhr lief die 14-jährige Geschädigte von der Schule nach Hause und wurde im Fußgängertunnel, der sich zwischen Lüttenheisch und Grotenkamp befindet von einem entgegenkommenden Fahrradfahrer gestoppt.

Es kam zu einem Gerangel zwischen dem Mann und dem Mädchen. Im Zuge dessen wurde dem Mädchen das Handy entrissen und der Täter flüchtete in Richtung Hochzeitswald.

Das Handy konnte wenig später in Tatortnähe aufgefunden werden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - jugendlich, ca 16-18 Jahre
   - 170 cm groß
   - kurze, dunkel blonde Haare
   - auffällige Jacke mit gelben und schwarzen Ornamenten
   - Jeans

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am 20.01.2026 verdächtige Beobachtungen im Bereich des Fußgängertunnels zwischen Lüttenheisch und Grotenkamp gemacht? Wer kennt möglicherweise eine Person, auf die die Personenbeschreibung zutrifft? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei unter 04321-9450 oder neumuenster.ki@polizei.landsh.de

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

