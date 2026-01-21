PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260121-1-pdnms Zeugen nach Körperverletzung in Fockbek gesucht

Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 16.01.2026 gegen 19.40 Uhr kam es im Seeredder, Höhe Nr. 13, Fockbek, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, sowohl die Beschuldigten wie auch der Geschädigte verließen die Tatörtlichkeit, bevor die Polizei eintraf, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Eine Zeugin konnte zum Tatzeitpunkt an dem dortigen Weg zum Fockbeker See eine Person am Boden liegend sehen. Diese liegende Person wurde von vier maskierten Personen umringt, die unbekannten Personen schlugen und traten auf die am Boden liegende Person ein. Die Zeugin rief der Personengruppe zu, dies zu unterlassen, daraufhin flüchteten die vier Personen, die alle dunkel gekleidet waren, über einen Trampelpfad in Richtung der Straße Am See. Eine andere Person auf einem E-Scooter hielt bei dem am Boden liegenden Geschädigten an und nahm diesen im Anschluss auf seinen Scooter in Richtung Klinter Weg mit. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte die Tat noch beobachten, wer kann Hinweise auf die flüchtenden Täter wie auch auf den Geschädigten geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331- 2080. Gruß Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 12:55

    POL-NMS: 260118-1-pdnms Demonstrationsgeschehen in Neumünster

    Neumünster (ots) - Am 18.01.2026 kommt es seit 11.00 Uhr zu einer Demonstration im Bereich der Christianstraße in Neumünster. Die AFD SH plant für den heutigen Tag die Gründung der " Generation Deutschland Landesverband Schleswig-Holstein " diese Veranstaltung findet in der Christianstraße statt. Der Veranstalter rechnet mit ca. 80-100 Teilnehmern. Es wurden ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 15:25

    POL-NMS: 260116-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Molfsee gesucht

    Molfsee ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 13.01.2026 kam es im Laufe des Tages zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hamburger Chaussee Höhe Nr. 35 in Molfsee, ein Verkehrsteilnehmer fuhr hier einen Rohrpfosten sowie ein Solarpanel um, es kam zu einem Sachschaden. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein Verkehrsteilnehmer die Hamburger Chaussee in ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 12:00

    POL-NMS: 260116-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall auf der B76 Höhe Grüner Jäger

    B76 / Altenhof ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 15.01.2026 gegen 14.50 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 76 Höhe Grüner Jäger, bei dem Unfall wurden fünf Personen zum Teil schwer verletzt. Zur genannten Zeit befuhr ein 25 jähriger deutscher PKW Fahrer zusammen mit seiner 27 jährigen Beifahrerin die B76 aus Richtung Eckernförde in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren