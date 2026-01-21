Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260121-1-pdnms Zeugen nach Körperverletzung in Fockbek gesucht

Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 16.01.2026 gegen 19.40 Uhr kam es im Seeredder, Höhe Nr. 13, Fockbek, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, sowohl die Beschuldigten wie auch der Geschädigte verließen die Tatörtlichkeit, bevor die Polizei eintraf, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Eine Zeugin konnte zum Tatzeitpunkt an dem dortigen Weg zum Fockbeker See eine Person am Boden liegend sehen. Diese liegende Person wurde von vier maskierten Personen umringt, die unbekannten Personen schlugen und traten auf die am Boden liegende Person ein. Die Zeugin rief der Personengruppe zu, dies zu unterlassen, daraufhin flüchteten die vier Personen, die alle dunkel gekleidet waren, über einen Trampelpfad in Richtung der Straße Am See. Eine andere Person auf einem E-Scooter hielt bei dem am Boden liegenden Geschädigten an und nahm diesen im Anschluss auf seinen Scooter in Richtung Klinter Weg mit. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte die Tat noch beobachten, wer kann Hinweise auf die flüchtenden Täter wie auch auf den Geschädigten geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331- 2080. Gruß Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell